Bondi Beach: Drei Tonnen Trauerblumen werden zu Kunst
Autor:
Am Ticker ist Tino Gerdesius
19.01.2026, 09:49
- Nach dem Terroranschlag von Bondi Beach am 14. Dezember 2025 legten Menschen tonnenweise Trauerblumen ab. Nun sollen diese in Kunst verwandelt werden – und erinnern.
- Sie ist die «vielleicht bekannteste Singer‑Songwriterin ihrer Generation»: Dafür kommt Taylor Swift nun in die «Songwriters Hall of Fame» – als jüngste Frau in der Geschichte der Organisation.
- Ein internationales Kollektiv wird 2026 den den Schweizer Pavillon der Kunst-Biennale in Venedig (ab 9. Mai) bespielen – mit einer multimedialen Installation.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 22.1.2026, 8:15 Uhr