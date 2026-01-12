- Der Europäische Filmpreis für den besten Film geht in diesem Jahr an den Film «Sentimental Value» des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.
- Es ist das grösste Festival der Schweiz – und wurde nun zum besten Festival Europas gekürt: Das Paléo-Festival in Nyon.
- Der ESC tourt zum 70. Geburtstag erstmals durch Europa. Am 20. Juni macht die Jubiläumsshow Halt in Zürich – mit Acts aus dem Finale und Gästen aus früheren Jahrgängen.
- Unbefugte Nutzung durch künstliche Intelligenz? Nicht mit Matthew McConaughey: Der Oscar-prämierte Schauspieler hat seine Erscheinung und seine Stimme als Marke schützen lassen – und seinen berühmtesten Spruch.
Themen in diesem Liveticker
