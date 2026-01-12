 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Sentimental Value» ist der beste Film des Jahres

12.01.2026, 14:00

  • «Sentimental Value» ist der beste Film des Jahres
  • Das grösste Schweizer Open-Air ist das beste Festival Europas
  • ESC tourt zum 70. Geburtstag erstmals durch Europa
  • McConaugheys Spruch «Alright, alright, alright» ist nun geschützt
  • Pariser Galerist über den seltenen Fund: «Es ist ein Schock»
  • Ärger bei «The Police»: Sting wird von Bandkollegen verklagt
  • Königin der Kinokasse: Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson
  • Julio Iglesias soll Mitarbeiterinnen missbraucht haben
  • «Die Resonanz war phänomenal»: ESC-Karten innert einer Stunde weg
  • Zwei Schweizer Inszenierungen schaffen es ans «Theatertreffen»

Radio SRF 2, Kulturnachrichten, 15.1.2026, 7:00 Uhr

