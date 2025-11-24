Kultur
Britischer Dramatiker Tom Stoppard ist gestorben
Am Ticker ist Tino Gerdesius
24.11.2025, 14:22
Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger Tom Stoppard ist im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Der Pariser Louvre erhöht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise für bestimmte Ausländer. Auch Schweizer Besucherinnen und Besucher sind betroffen. Die deutsche Schauspielikone Ingrid van Bergen ist 94-jährig gestorben . Einem jüngeren Publikum war sie vor allem als Realitystar und Siegerin der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bekannt. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben
Höhere Billetpreise – zur Behebung «struktureller Probleme»
Die Schauspielikone wurde 94 Jahre alt
Auktion mit «Muppets»-Stücken bringt über 2 Millionen ein
Trotz Vorwürfen: Die «Rush Hour»-Filmreihe wird wiederbelebt
Besitzer war ahnungslos über den prominentem Urheber
Mehr Investitions-Spielraum für Streamingdienste
Der Basler Entertainer Jonthan wird «Storyteller of the Year»
Zoff um Denkmal für Montserrat Caballé und Freddie Mercury
Vierter Verdächtiger nach Louvre-Diebstahl gefasst
