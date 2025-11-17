 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform China sagt Konzerte japanischer Musiker ab

17.11.2025, 09:54

  • Diplomatische Spannungen schlagen auf die Kultur durch
  • Paris in Hollywood: Nach dem Coup kommt die Doku
  • 54.7 Millionen US-Dollar für Gemälde von Frida Kahlo
  • «I'm the real Shady» – Eminem klagt gegen Swim Shady
  • «Simpsons»-Serienfigur stirbt nach 35 Jahren
  • Der Pariser Louvre rüstet an über 20 Stellen auf
  • Neuseeland: Autorinnen von Literaturpreis ausgeschlossen
  • Schwere Vorwürfe gegen den deutschen Liedermacher
  • New York: Rekordpreis für «Portrait of Elisabeth Lederer»
  • Renée Zellweger enthüllt Bronzestatue von Bridget Jones

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 21.11.2025, 17:30 Uhr

