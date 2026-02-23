 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Christophe Leribault übernimmt krisengeplagten Louvre

23.02.2026, 13:44

  • Ersatz gefunden: Christophe Leribault führt künftig den Louvre
  • Elektro‑Pionierin Éliane Radigue mit 94 Jahren gestorben
  • Haftbefehl sagt Zürich‑Konzert aus gesundheitlichen Gründen ab
  • Louvre-Direktorin tritt zurück
  • Rassistische Zwischenrufe: BBC und BAFTA bitten um Entschuldigung
  • Villi Hermann erhält Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises
  • Haftbefehl gesteht Rückfall – kurz vor Auftritt in Zürich
  • In Haworth boomt der Tourismus – wegen «Wuthering Heights»

