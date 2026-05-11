- Die Filmakademie bestätigt: Der 63-jährige US-Comedian Conan O'Brien führt 2027 zum dritten Mal in Folge durch die Oscar-Verleihung.
- Malen, singen, ins Museum gehen: Wer sich regelmässig mit Kultur beschäftigt, altert biologisch langsamer. Das will eine neue Studie in England herausgefunden haben.
- Ein von den Nazis geraubtes Gemälde ist in den Niederlanden wieder aufgetaucht – im Haus der Nachkommen eines ehemaligen Generalleutnants und Nazi-Kollaborateurs. Ein Familienmitglied gab den entscheidenden Hinweis.
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Themen in diesem Liveticker
- Oscar-Trilogie: US-Comedian moderiert erneut den Filmpreis
- Ins Museum gehen, um langsamer zu altern?
- Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf
- Samsung wirbt mit Foto von Dua Lipa – diese reicht nun Klage ein