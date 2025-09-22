 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Den Hund in Rembrandts «Nachtwache» gab es schon mal

22.09.2025, 11:20

  • Rembrandts «Inspiration» erst nach 400 Jahren entdeckt
  • Taylor Swift: Darum legte sie ihren Südstaaten-Akzent ab
  • Verschollenes Buch von Virginia Woolf erscheint im Oktober
  • Wegen Renovierung: Kulturzentrum Centre Pompidou schliesst
  • Nach Morddrohung: Morrissey sagt US-Konzerte ab

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 24.9.2025, 16:30 Uhr.

