- Der Musiker mit dem weissen Rauschebart war für sein Improvisationstalent bekannt – nun ist Hermeto Pascoal im Alter von 89 Jahren gestorben.
- Sean Astin wurde mit «Herr der Ringe» weltberühmt – jetzt ist er mit grosser Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA gewählt worden.
- Nach Irland drohen nun auch die Niederlande mit einem Boykott des Eurovision Song Contest 2026 – wenn Israel wie geplant teilnimmt.
