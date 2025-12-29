- Die Frau hinter dem berühmten «Affen-Jesus» von Borja ist tot: Cecilia Giménez starb mit 94 Jahren, ihr Pinsel-Fiasko machte sie 2012 zur weltweiten Internet-Ikone.
- Ritterschlag für Idris Elba: Der «Luther»-Star darf sich für seine «Dienste an jungen Menschen» künftig «Sir» nennen. Der Schauspieler setzt sich seit Jahren gegen Messerkriminalität in Englands Städten ein.
- 90 Millionen für die Kultur: Im Walliser Ferienort Verbier sollen bis 2031 ein neues Kulturzentrum entstehen, das internationale Stars und Einheimische anziehen soll.
Themen in diesem Liveticker
- Hobby-«Restauratorin»: «Die Frau, die Jesus neu erfand», ist tot
- George Clooney in Frankreich eingebürgert
- Frisch geadelt: Idris Elba wird «Sir»
- Verbier plant 90-Millionen-Kulturzentrum aus Holz