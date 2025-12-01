- Die italienische Stadt Pesaro baute eine Eisbahn um das Denkmal des verstorbenen Opernstars und Ehrenbürgers Luciano Pavarotti. Seine Witwe ist von der angeblich «begehrtesten Eisbahn Italiens» empört.
Themen in diesem Liveticker
- Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt
Tina Turners neue Statue und andere misslungene Werke
Bild 1 von 6. Die neue Statue der Sängerin Tina Turner in ihrem Heimatort Brownsville sieht der Ikone kaum ähnlich. Bildquelle: Keystone/Adrian Sainz.
Bild 2 von 6. Immer wieder werden Prominente in Form einer Skulptur gewürdigt. Nicht immer gelingt dies. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich die Statue von Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo in Madeira. Bildquelle: Keystone/Gregorio Cunha.
Bild 3 von 6. Diese Statue aus dem Jahre 2008 im British Museum soll Kate Moss darstellen. Bildquelle: Keystone/Andy Rain.
Bild 4 von 6. Diese Statue von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed wurde 2005 im Londoner Kaufhaus Harrods errichtet. Bildquelle: Keystone/Jane Mingay.
Bild 5 von 6. Auch diese Darstellung ist nicht besonders schmeichelhaft: Eine Michael-Jackson-Statue in Rio de Janeiro. Bildquelle: Reuters/Bruno Kelly.
Bild 6 von 6. Was wohl Elvis Presley sagen würde über diese Nachbildung in Jerusalem? Bildquelle: Keystone/Dan Balilty.
