 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Eisbahn um Pavarotti-Statue sorgt für erhitzte Gemüter

Autor: 

01.12.2025, 10:49

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt

Tina Turners neue Statue und andere misslungene Werke

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Die neue Statue der Sängerin Tina Turner in ihrem Heimatort Brownsville sieht der Ikone kaum ähnlich. Bildquelle: Keystone/Adrian Sainz.
    Bronzestatue einer tanzenden Frau im Park, umgeben von Menschen.
  • Bild 2 von 6. Immer wieder werden Prominente in Form einer Skulptur gewürdigt. Nicht immer gelingt dies. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich die Statue von Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo in Madeira. Bildquelle: Keystone/Gregorio Cunha.
    Bronzebüste eines lächelnden Mannes an einer Steinwand.
  • Bild 3 von 6. Diese Statue aus dem Jahre 2008 im British Museum soll Kate Moss darstellen. Bildquelle: Keystone/Andy Rain.
    Goldene Skulptur einer Frau in Akrobatikpose.
  • Bild 4 von 6. Diese Statue von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed wurde 2005 im Londoner Kaufhaus Harrods errichtet. Bildquelle: Keystone/Jane Mingay.
    Mann neben grosser Statue von Paar mit Vogel im Gebäude.
  • Bild 5 von 6. Auch diese Darstellung ist nicht besonders schmeichelhaft: Eine Michael-Jackson-Statue in Rio de Janeiro. Bildquelle: Reuters/Bruno Kelly.
    Mann mit Geige neben Bronzestatue, Stadtansicht im Hintergrund.
  • Bild 6 von 6. Was wohl Elvis Presley sagen würde über diese Nachbildung in Jerusalem? Bildquelle: Keystone/Dan Balilty.
    Mann in Elvis-Kostüm vor Elvis-Statue und Diner.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)