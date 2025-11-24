Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Unbekanntes Rilke-Gedicht in Zürcher Archiv entdeckt
Autor:
Am Ticker ist Selina Widmer
24.11.2025, 14:22
- Überraschender Fund: Ein Autor ist in einem Zürcher Archiv bei Recherchen zu Rainer Maria Rilke auf ein bis anhin unbekanntes und unveröffentlichtes Gedicht gestossen.
- Das Neuchâtel International Film Festival (NIFFF) und sein General- sowie künstlerischer Direktor beenden die Zusammenarbeit – im gegenseitigen Einvernehmen.
- Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger Tom Stoppard ist gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Ein Highlight seiner Karriere war der Oscar-Gewinn für das Drehbuch «Shakespeare In Love».
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 28.11.2025, 7:06 Uhr