- Gerade erst wurde Dorothee Elmigers Roman «Die Holländerinnen» mit dem Deutschen Buchpreis geehrt – doch wer das Buch kaufen will, wird womöglich enttäuscht: Das Buch ist fast überall vergriffen.
- Der US-amerikanische R&B-Sänger und mehrfach Grammy-ausgezeichnete Musiker D'Angelo ist im Alter von 51 Jahren verstorben.
- Ein Schweizer Spielfilm steht auf der Shortlist für den Europäischen Filmpreis. Gelingt «Heldin» womöglich der ganz grosse Triumph?
Themen in diesem Liveticker
