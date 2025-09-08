 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Emmys 2025: Serie «The Studio» schreibt Award-Geschichte

08.09.2025, 01:16

Themen in diesem Liveticker

  • Serie «The Studio» schreibt Award-Geschichte
  • Die brasilianische Jazzlegende Hermeto Pascoal ist verstorben
  • Ein Hobbit als Chef der US-Schauspielgewerkschaft
  • Auch die Niederlande sind nicht beim ESC dabei, wenn Israel kommt
  • Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
  • Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
  • ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist
  • Festival lädt Orchester wegen israelischem Dirigenten aus
  • Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
  • Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 11.9.2025, 8:00 Uhr

