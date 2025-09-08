- Das Drama «Adolescence» hat bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles den Preis für die beste Miniserie erhalten.
- Mit Standing Ovations haben die Hollywood-Stars Late-Night-Moderator Stephen Colbert gefeiert.
- Die Serie «The Studio» wurde insgesamt mit 13 Emmys ausgezeichnet, so viele Preise wie noch keine Serie davor.
- Die Liste der wichtigsten Emmy-Preisträger
- Netflix-Hit «Adolescence» gewinnt Emmy für beste Miniserie
- Standing Ovations für Colbert zum Emmy-Auftakt
- Serie «The Studio» schreibt Award-Geschichte
- Die brasilianische Jazzlegende Hermeto Pascoal ist verstorben
- Ein Hobbit als Chef der US-Schauspielgewerkschaft
- Auch die Niederlande sind nicht beim ESC dabei, wenn Israel kommt
- Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
- Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
- ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist