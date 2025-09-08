- Nach Irland drohen nun auch die Niederlande mit einem Boykott des Eurovision Song Contest 2026 – wenn Israel wie geplant teilnimmt.
- Schock-Rocker Marilyn Manson sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und häuslicher Gewalt konfrontiert. Ein geplanter Auftritt Mansons in Bern ruft nun Politik und Kunstschaffende auf den Plan. Sie fordern die Absage des Konzerts.
- Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny startet im Dezember seine Welt-Tournee. Konzerte auf dem US-Festland wird es aber nicht geben – aus Sorge vor Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Auch die Niederlande sind nicht beim ESC dabei, wenn Israel kommt
- Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
- Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
- ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist
- Festival lädt Orchester wegen israelischem Dirigenten aus
- Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
- Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
- Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
- Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
- Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig