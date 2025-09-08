- Der Gaza-Krieg überschattet den ESC 2026 bereits: Denn Irlands öffentlich-rechtlicher Sender wird jetzt deutlich: «Wenn Israel am ESC teilnimmt, sind wir raus.»
- Ein belgisches Festival lädt die Münchner Philharmoniker wegen ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani kurzfristig aus – deutsche Politiker kritisieren das als «antisemitisch» und «undemokratisch».
- Tom Kaulitz gewinnt gegen Heidi Klum, Maria Furtwängler wird grundsätzlich und Otto hat mal wieder «Grund zum Feiern»: So lief die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.
