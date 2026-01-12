- Der ESC tourt zum 70. Geburtstag erstmals durch Europa. Am 20. Juni macht die Jubiläumsshow Halt in Zürich – mit Acts aus dem Finale und Gästen aus früheren Jahrgängen.
- Unbefugte Nutzung durch künstliche Intelligenz? Nicht mit Matthew McConaughey: Der Oscar-prämierte Schauspieler hat seine Erscheinung und seine Stimme als Marke schützen lassen – und seinen berühmtesten Spruch.
- Über 500 Jahre unentdeckt, jetzt auf Millionen geschätzt: Eine Kiste bringt in Frankreich wohl ein bisher unbekanntes Bild des Dürer-Mitarbeiters Hans Baldung Grien zum Vorschein. Jetzt wird es versteigert.
Themen in diesem Liveticker
- ESC tourt zum 70. Geburtstag erstmals durch Europa
- McConaugheys Spruch «Alright, alright, alright» ist nun geschützt
- Pariser Galerist über den seltenen Fund: «Es ist ein Schock»
- Ärger bei «The Police»: Sting wird von Bandkollegen verklagt
- Königin der Kinokasse: Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson
- Julio Iglesias soll Mitarbeiterinnen missbraucht haben
- «Die Resonanz war phänomenal»: ESC-Karten innert einer Stunde weg
- Zwei Schweizer Inszenierungen schaffen es ans «Theatertreffen»
- Das Wort «Sondervermögen» verschleiert Aufnahme von Schulden
- Irène Jacob mit «Prix Swissperform» ausgezeichnet