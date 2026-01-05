 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform 10-Cent-Superman-Comic für 15 Millionen Dollar versteigert

05.01.2026, 11:02

  • Rekordverkauf: Erstes Superman-Heft bringt Millionen ein
  • Bob Weir: Abschied von einem Grateful-Dead-Gründer
  • Seine Ehefrau sagt Danke für die «Rettung des ewigen Prinzen»
  • Keltische Kriegstrompete im englischen Norfolk entdeckt
  • Louvre-Diebe haben Kaiserinnen-Krone «massiv verformt»
  • Goldenes Auge für «Heldin»-Regisseurin Petra Volpe
  • Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey stirbt mit 64 Jahren
  • Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker
  • Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
  • Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»

SRF 2 Kultur, Kulturnachrichten, 06.01.2025, 16:30 Uhr

