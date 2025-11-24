- Eine 500 Jahre alte Zeichnung wurde als Skizze Michelangelos für die Sixtinische Kapelle identifiziert. Den Besitzer, der vom Urheber nichts wusste, erwartet bei Versteigerung ein Millionenbetrag.
- Der Bundesrat hat die Regeln für Investitionen ins Schweizer Filmschaffen angepasst. Insbesondere die Drehbucharbeit soll stärker berücksichtigt werden.
- In Berlin wurden die Tiktok Awards 2025 verliehen. Auch der junge Schweizer Entertainer Jonthan ist unter den Prämierten.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
