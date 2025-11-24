 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Expertin entdeckt Michelangelo-Skizze für die Sixtinische Kapelle

24.11.2025, 14:22

  • Besitzer war ahnungslos über den prominentem Urheber
  • Mehr Investitions-Spielraum für Streamingdienste
  • Der Basler Entertainer Jonthan wird «Storyteller of the Year»
  • Zoff um Denkmal für Montserrat Caballé und Freddie Mercury
  • Vierter Verdächtiger nach Louvre-Diebstahl gefasst
  • «Stille Nacht» soll schweigen – bis Heiligabend
  • Jan Zimmermann starb an einem epileptischen Anfall
  • Deutscher Youtube-Star Jan Zimmermann tot aufgefunden
  • Superman-Heft macht drei Brüder reich

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 26.11.2025, 7 Uhr

