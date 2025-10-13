- Ein Kinderporträt im Musée d’Art et d’Histoire Genf galt jahrzehntelang als Bild von Marie-Antoinette. Jetzt zeigt sich: Es ist ihre Schwester Maria Carolina.
- Die Frage, ob Israel beim ESC 2026 in Wien antreten darf, bleibt offen. Die European Broadcasting Union (EBU) hat die Abstimmung über Israels Teilnahme vorerst vertagt – wegen neuer Entwicklungen im Nahen Osten.
- Die Krise auf dem Kunstmarkt erfasst immer mehr namhafte Galerien: Nun hat die britische Tochter der global agierenden Schweizer Kunstgalerie Hauser & Wirth einen massiven Gewinneinbruch vermeldet.
