- Über 500 Jahre unentdeckt, jetzt auf Millionen geschätzt: Eine Kiste bringt in Frankreich wohl ein bisher unbekanntes Bild des Dürer-Mitarbeiters Hans Baldung Grien zum Vorschein. Jetzt wird es versteigert.
- Die britische Justiz beschäftigt sich mit «The Police»: Sänger Sting wird von den anderen Mitgliedern der mittlerweile aufgelösten Band verklagt: Sie fordern über zwei Millionen US-Dollar von ihm.
- Nach «Avatar: Fire and Ash»: Zoe Saldaña stiehlt Scarlett Johansson die Krone und wird zur Königin der Kinokassen.
Themen in diesem Liveticker
- Pariser Galerist über den seltenen Fund: «Es ist ein Schock»
- Ärger bei «The Police»: Sting wird von Bandkollegen verklagt
- Königin der Kinokasse: Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson
- Julio Iglesias soll Mitarbeiterinnen missbraucht haben
- «Die Resonanz war phänomenal»: ESC-Karten innert einer Stunde weg
- Zwei Schweizer Inszenierungen schaffen es ans «Theatertreffen»
- Das Wort «Sondervermögen» verschleiert Aufnahme von Schulden
- Irène Jacob mit «Prix Swissperform» ausgezeichnet