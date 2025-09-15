Picasso-Expertin über Fund: «Kaum jemand kennt das Gemälde»

«Downton Abbey»-Requisiten erzielen Rekordsumme

Jackson Pollock arbeitete mit bedenklicher Farbe

Alexander Calder bekommt ein eigenes Museum in seiner Heimatstadt

Hollywood-Star Robert Redford gestorben

Das ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis