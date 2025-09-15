 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Fast unbekannter Picasso soll Millionen bringen

Autor: 

15.09.2025, 14:58

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Picasso-Expertin über Fund: «Kaum jemand kennt das Gemälde»
  • «Downton Abbey»-Requisiten erzielen Rekordsumme
  • Jackson Pollock arbeitete mit bedenklicher Farbe
  • Alexander Calder bekommt ein eigenes Museum in seiner Heimatstadt
  • Hollywood-Star Robert Redford gestorben
  • Das ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis
  • Israel beim ESC? So ist die Stimmung bei Teilnehmerländern

Radio SRF 4 News, 16.9.2025, 15:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)