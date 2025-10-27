 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Festakt an den Pyramiden: Grosses Ägyptisches Museum eröffnet

Autor: 

27.10.2025, 09:55

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Grosses Ägyptisches Museum eröffnet
  • Halsketten, Pokale und Walrosszähne sind abhanden gekommen
  • Freddy-Krueger-Star wird an Halloween mit Hollywood-Stern geehrt
  • «Trump am Kreuz» wird doch ausgestellt – an anderem Standort
  • Die Tochter der Filmdiva starb 100-jährig in New Mexico
  • «The Met»: Museum wegen mutmasslicher Nazi-Raubkunst verklagt
  • Ab heute kann Nemos Basler ESC-Bühnendress ersteigert werden
  • Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch
  • Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
  • Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 31.10.2025, 08:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)