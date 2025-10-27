Grosses Ägyptisches Museum eröffnet

Halsketten, Pokale und Walrosszähne sind abhanden gekommen

Freddy-Krueger-Star wird an Halloween mit Hollywood-Stern geehrt

«Trump am Kreuz» wird doch ausgestellt – an anderem Standort

Die Tochter der Filmdiva starb 100-jährig in New Mexico

«The Met»: Museum wegen mutmasslicher Nazi-Raubkunst verklagt

Ab heute kann Nemos Basler ESC-Bühnendress ersteigert werden

Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch

Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört