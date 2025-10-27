Kultur
Festakt an den Pyramiden: Grosses Ägyptisches Museum eröffnet
SRF News
27.10.2025, 09:55
Das Grosse Ägyptische Museum könnte eines der meistbesuchten Museen weltweit werden und damit aufsteigen in die Kategorie des Pariser Louvre. Am Samstag wurde es feierlich eröffnet. Aus einem Lager des Oakland Museum of California wurden rund 1000 Gegenstände gestohlen. Die Museumsdirektorin hofft, dass die Bevölkerung hilft, die gestohlenen Gegenstände zurückzubringen. Perfektes Timing: Am Gruselfeiertag Halloween soll der für seine Rolle als Freddy Krueger bekannte Horror-Darsteller Robert Englund auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 31.10.2025, 08:00 Uhr
