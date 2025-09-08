- Ein belgisches Festival lädt die Münchner Philharmoniker wegen ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani kurzfristig aus – deutsche Politiker kritisieren das als «antisemitisch» und «undemokratisch».
Themen in diesem Liveticker
- Ausladung des Stardirigenten Shani sorgt für Entsetzen
- Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
- Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
- Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
- Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
- Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig
- Hohe Auszeichnung für den Roman «Verzauberte Vorbestimmung»
- Banksy bestätigt neues Werk – Behörden planen Entfernung
- Der ewige Dorfpolizist – Horst Krause ist tot
- «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme