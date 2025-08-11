 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Filmfestival streicht Doku über Hamas-Angriff aus dem Programm

11.08.2025, 14:37

  • Film über den 7. Oktober aus TIFF-Festivalprogramm entfernt
  • Erster Emmy für «Queen B» Beyoncé für Halftime-Weihnachtsshow
  • Der Film «Heldin» vertritt die Schweiz im Oscar-Wettbewerb
  • Pionierin des Bebop-Gesangs Sheila Jordan ist gestorben
  • Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen
  • Filmfestival Locarno: Friedenspreis geht an Mohammad Rasulof
  • Hessisches Volksmusik-Duo entzweit sich

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 14.8.2025, 8:00 Uhr

