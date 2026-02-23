- Éliane Radigue ist in Paris mit 94 Jahren gestorben. Die französische Komponistin gilt als wichtige Wegbereiterin der elektronischen Musik
- Der Rapper Haftbefehl hätte am Samstag beim 808-Festival in Oerlikon auftreten sollen. Die Folgen seiner Nasen-OP macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt.
- Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums, Laurence des Cars, ihren Rücktritt eingereicht.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Elektro‑Pionierin Éliane Radigue mit 94 Jahren gestorben
- Haftbefehl sagt Zürich‑Konzert aus gesundheitlichen Gründen ab
- Louvre-Direktorin tritt zurück
- Rassistische Zwischenrufe: BBC und BAFTA bitten um Entschuldigung
- Villi Hermann erhält Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises
- Haftbefehl gesteht Rückfall – kurz vor Auftritt in Zürich
- In Haworth boomt der Tourismus – wegen «Wuthering Heights»