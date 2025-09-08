- Sean Astin wurde mit «Herr der Ringe» weltberühmt – jetzt ist er mit grosser Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA gewählt worden.
- Nach Irland drohen nun auch die Niederlande mit einem Boykott des Eurovision Song Contest 2026 – wenn Israel wie geplant teilnimmt.
- Schock-Rocker Marilyn Manson sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und häuslicher Gewalt konfrontiert. Ein geplanter Auftritt Mansons in Bern ruft nun Politik und Kunstschaffende auf den Plan. Sie fordern die Absage des Konzerts.
Themen in diesem Liveticker
- Ein Hobbit als Chef der US-Schauspielgewerkschaft
- Auch die Niederlande sind nicht beim ESC dabei, wenn Israel kommt
- Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
- Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
- ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist
- Festival lädt Orchester wegen israelischem Dirigenten aus
- Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
- Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
- Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
- Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft