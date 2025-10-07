- Eine neue Attraktion in der Attraktion: Das Kolosseum in Rom macht ab Ende Monat einen unterirdischen Geheimgang – den «Gang des Commodus» – erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.
- Von Billie Eilish bis Natalie Portman: Hollywood schliesst sich dem von der Oscar-Preisträgerin Jane Fonda reaktivierten Komitee für Meinungsfreiheit an, um der US-Regierung die Stirn zu bieten.
- Taylor Swift stürmt nicht nur die Albencharts: Ihr Release-Film zur neuen Platte katapultiert die Sängerin an die Spitze der US-Kinocharts – trotz Mini-Laufzeit.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Unterirdischer Gang des Commodus: Besucher dürfen bald eintreten
- Hollywood-Stars bringen alte Protestbewegung zurück
- Taylor Swift erobert die Leinwand