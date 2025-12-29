- George Clooney und Ehefrau Amal sind neuerdings französische Staatsbürger. Ihr langjähriges Zuhause: ein Landgut zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence.
- Ritterschlag für Idris Elba: Der «Luther»-Star darf sich für seine «Dienste an jungen Menschen» künftig «Sir» nennen. Der Schauspieler setzt sich seit Jahren gegen Messerkriminalität in Englands Städten ein.
- 90 Millionen für die Kultur: Im Walliser Ferienort Verbier sollen bis 2031 ein neues Kulturzentrum entstehen, das internationale Stars und Einheimische anziehen soll.
Themen in diesem Liveticker
