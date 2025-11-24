- Ein Porträt über seine Tourette-Erkrankung machte den Youtuber Jan Zimmermann bekannt, sein Youtube-Kanal hat über zwei Millionen Follower. Nun ist Zimmermann mit nur 27 Jahren gestorben.
- Es lag vergessen in einer Kiste auf dem Dachboden. Nun hat ein Superman-Heft aus dem Jahr 1939 auf einer Auktion alle Rekorde gebrochen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
