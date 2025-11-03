 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «GTA VI» kommt (noch) später: Release auf Ende 2026 verschoben

03.11.2025, 10:03

  • Geduld statt Action: «GTA VI» erscheint erst Ende 2026
  • «Unterschätzung des Diebstahlrisikos» im Louvre
  • New Yorks neuer Bürgermeister und «The Times They Are a-Changin'»
  • Justin Baldonis Verleumdungsverfahren wurde beendet
  • Falco schlägt Swift: Kultalbum zurück auf Platz eins
  • Netflix ermittelt: Ärger hinter den Kulissen von Stranger Things
  • Hollywood-Schauspielerin Diane Ladd ist gestorben
  • Rapper Haftbefehl singt Reinhard Mey – und das Netz hört zu

Radio SRF 1, Info 3, 6.11.2025, 17:00 Uhr

