- Der Kultfilm «Harold and Maude» macht ihn 1971 bekannt und über Jahrzehnte beliebt. Nun ist der US-Schauspieler Bud Cort gestorben.
- Der US-Schauspieler James Van Der Beek, der durch die Kultserie «Dawson's Creek» bekannt wurde, ist 48-jährig verstorben. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht.
- Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca, wie sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mitteilte.
Themen in diesem Liveticker
- US-Schauspieler Bud Cort ist tot
- Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist gestorben
- «Dawson's Creek»: James Van der Beek ist 48-jährig verstorben
- «Nicht zuständig»: Wende im Fall Neil Gaiman
- «Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe»
- CEO in den Epstein-Files: Chappell Roan verlässt Talentagentur
- Erste Ausgabe der Art Basel Qatar mit 17'000 Besuchenden
- Neue Studie zeigt: Babys haben musikalisches Taktgefühl