- Der Rapper und Produzent Afrika Bambaataa ist an Prostatakrebs verstorben. In den Anfangsjahren des Hip-Hop prägte er die Szene entscheidend mit – eine Leistung, die später durch Vorwürfe sexueller Übergriffe überschattet wurde.
- Ein unscheinbares Reihenhaus im Londoner Vorort Bromley soll zum David-Bowie-Museum werden: Denn genau hier verbrachte der britische Musiker seine Jugendjahre – bis kurz vor seinem Durchbruch.
- Höhepunkt der Popkarriere statt Missbrauchs-Skandal: Das Jackson-Biopic «Michael» mit Kinostart am 22. April bekam ein neues Ende und Nachdrehs im Wert von rund 10 bis 15 Millionen US-Dollar.
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Themen in diesem Liveticker
- Zurück bleibt ein grosses Vermächtnis – und viele offene Fragen
- Arbeiterhaus in der Nähe von London wird Bowie-Museum
- Michael-Jackson-Biopic: Millionen-Nachdrehs und neues Ende
- Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise
- Einigung nach Streit um Bilder von Frida Kahlo