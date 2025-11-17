- True Crime deluxe: Nach dem Louvre-Einbruch kommt die Doku. Hollywood will die Geschichte des spektakulären Einbruchs, der Ermittlungen und der Millionenbeute (die bis heute fehlt) bald filmisch nacherzählen.
- Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo ist in New York für 54.7 Millionen US-Dollar versteigert worden – und ist damit neu das teuerste je bei einer Auktion verkaufte Werk einer Frau.
- Der US-Rapper Eminem klagt gegen die Strandartikel-Firma «Swim Shady». Er befürchtet, dass Verbraucher fälschlicherweise denken könnten, er sei mit der Marke aus Sydney Beach verbunden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
