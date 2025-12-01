 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Ibrahim Mahama wird einflussreichste Figur der Kunstszene

01.12.2025, 10:49

  • Erstmals Künstler aus Afrika an Spitze der «Power100»
  • Nach Tod von Matthew Perry: Arzt zu 30 Monaten verurteilt
  • Uni Bern verleiht Ehrendoktor an Geigerin Patricia Kopatchinskaja
  • Sabrina Carpenter echauffiert: «Dieses Video ist bösartig»
  • Ausgleich: Kunstmuseum Basel entschädigt Julius Freund-Erben
  • Iranisches Gericht verurteilt Cannes-Preisträger Jafar Panahi
  • Inventurfund: Bild von Peter Paul Rubens erzielt 2.8 Mio. Franken
  • Kulturpreis für Schweizer Volksmusik-Pionierin Corin Curschellas
  • Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 2.12.2025, 7:00 Uhr

