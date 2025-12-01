Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Ibrahim Mahama wird einflussreichste Figur der Kunstszene
Autor:
Am Ticker ist Selina Widmer
01.12.2025, 10:49
- Der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama steht an der Spitze der internationalen Kunstwelt: Das britische Magazin «Art Review» kürt den 38-Jährigen zur einflussreichsten Figur der Szene.
- Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry hat ein Gericht einen Arzt zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
- Die Theologische Fakultät der Uni Bern hat den diesjährigen Titel der theologischen Ehrendoktorwürde verliehen: Die Auszeichnung geht in an die Dirigentin und Geigerin Patricia Kopatchinskaja.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 2.12.2025, 7:00 Uhr