In Roms Kolosseum sollen bald Popstars auftreten
13.10.2025, 11:44
- Das Kolosseum in Rom ist vor allem ein Touristen-Magnet. Mit Popkonzerten grosser Künstler will der neue Direktor nun die Bürgerinnen und Bürger Roms zurück in die historische Stätte holen.
- Gerade erst wurde Dorothee Elmigers Roman «Die Holländerinnen» mit dem Deutschen Buchpreis geehrt – doch wer das Buch kaufen will, wird womöglich enttäuscht: Das Buch ist fast überall vergriffen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
