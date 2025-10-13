 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform In Roms Kolosseum sollen bald Popstars auftreten

13.10.2025, 11:44

  • Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen
  • Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen
  • R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
  • Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?
  • Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester
  • EBU verschiebt Debatte über Israel-Teilnahme auf Dezember
  • Auch Schweizer Mega-Galerie spürt die Krise

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 14.10.2025, 8:00 Uhr

