- Zwei Seiten Beat-Geschichte – und ein Hauch Mafia: Ein unveröffentlichtes Manuskript von Jack Kerouac ist nach 40 Jahren im Nachlass eines Mafia-Bosses aufgetaucht.
- Nächste Runde in der Fehde der Rapstars: Drakes Verleumdungsklage gegen Kendrick Lamars Song «Not Like Us» wurde abgewiesen – die Zeilen gelten als Meinungsäusserung.
- Rammstein-Sänger Till Lindemann soll zum Leipziger Opernball kommen. Die Einladung ist für viele ein Affront. Doch die Veranstalter verteidigen die Entscheidung.
- 660'000 Unterschriften – und doch kein Gehör: Spaniens Parlament verweigert einer Anti-Stierkampf-Initiative die Debatte.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Unveröffentlichte Kerouac-Story im Mafia-Nachlass entdeckt
- US-Gericht: Kendrick Lamar darf Drake beleidigen
- Kritik an Lindemann als Stargast: «Was ist falsch bei euch?»
- Streit um spanischen Stierkampf: Debatte vorbei, bevor sie begann
- Unterirdischer Gang des Commodus: Besucher dürfen bald eintreten
- Hollywood-Stars bringen alte Protestbewegung zurück
- Taylor Swift erobert die Leinwand