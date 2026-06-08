- Das letzte Mal rappten die beiden US-Musiker Jay-Z und Eminem auf dem Album «The Blueprint» zusammen. Nach 25 Jahren sollen sie nun bald erstmals wieder gemeinsam auf einem Album-Track zu hören sein.
- Worüber sprechen wohl der Papst und Bad Bunny im Bernabéu-Stadion? Hinter den Kulissen kommt es zu einer Begegnung, die kurz zwei sehr unterschiedliche Welten zusammenbringt.
- Weil er Putin mit Karnevalswagen verspottet: Moskauer Gericht bestätigt jahrelange Haftstrafe für den deutschen Satiriker Jacques Tilly.
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Themen in diesem Liveticker
- Erster gemeinsamer Album-Track seit 25 Jahren
- Bad Bunny und der Papst: Treffen im Fussballstadion
- Moskau bestätigt Haftstrafe gegen deutschen Satiriker Tilly
- Deutscher Sachbuchpreis geht an Konstantin Richter
- Harry Styles löst Run auf Amsterdamer Zeitung aus