- Jazzer Ralph Towner wurde für seinen virtuosen und gleichzeitig intimen eigenen Stil gefeiert. Nun ist der US-Musiker im Alter von 85 Jahren gestorben.
- Nelio Biedermann landete mit seinem Roman «Lázár» einen vollen Erfolg. Nun soll eine Produktionsfirma aus Berlin den Stoff verfilmen – unter der Leitung des Regisseurs Tom Tykwer («Babylon Berlin»).
- Der französisch-schweizerische Dramatiker Valère Novarina ist verstorben. Dies bestätigte der Intendant seiner Theatergruppe gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Der Meister der zwölfsaitigen Gitarre ist verstorben
- Nelio Biedermanns Bestseller «Lázár» soll verfilmt werden
- Theatermacher Valère Novarina ist tot