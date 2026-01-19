 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Jazzer und Oregon-Mitglied Ralph Towner ist tot

19.01.2026, 09:49

  • Der Meister der zwölfsaitigen Gitarre ist verstorben
  • Nelio Biedermanns Bestseller «Lázár» soll verfilmt werden
  • Theatermacher Valère Novarina ist tot

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 19.1.2026, 7:00 Uhr

