 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Jazzsängerin Sheila Jordan ist tot +++ Swift kündigt 12. Album an

Autor: 

11.08.2025, 14:37

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Pionierin des Bebop-Gesangs Sheila Jordan ist gestorben
  • Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen
  • Filmfestival Locarno: Friedenspreis geht an Mohammad Rasulof
  • Hessisches Volksmusik-Duo entzweit sich

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)