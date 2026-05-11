- Das EU-Markenamt hatte es erlaubt, ein Gericht kassiert die Entscheidung nun wieder ein: Der Name Obelix darf (vorerst) nicht für Waffen und Munition verwendet werden.
- Ein Wiedersehen an der Croisette: «Frodo»-Darsteller Elijah Wood überreicht «Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson die Ehrenpalme zum Festivalauftakt in Cannes.
- Die Filmakademie bestätigt: Der 63-jährige US-Comedian Conan O'Brien führt 2027 zum dritten Mal in Folge durch die Oscar-Verleihung.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- EU-Gericht: Waffen und Munition dürfen nicht «Obelix» heissen
- Cannes-Auftakt: Ehrenpalme für «Herr der Ringe»-Macher
- Oscar-Trilogie: US-Comedian moderiert erneut den Filmpreis
- Ins Museum gehen, um langsamer zu altern?
- Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf
- Samsung wirbt mit Foto von Dua Lipa – diese reicht nun Klage ein