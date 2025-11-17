 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Keine Chance auf Buchpreis – wegen KI-Covern

17.11.2025, 09:54

Themen in diesem Liveticker

  • Neuseeland: Autorinnen von Literaturpreis ausgeschlossen
  • Schwere Vorwürfe gegen den deutschen Liedermacher
  • New York: Rekordpreis für «Portrait of Elisabeth Lederer»
  • Renée Zellweger enthüllt Bronzestatue von Bridget Jones
  • Tiktoker hängen kurzzeitig eigenes Bild im Louvre auf
  • Vom Spielzeug zur Filmfigur: Labubu kommt ins Kino
  • Nach 100 Jahren: Vatikan restituiert indigene Objekte
  • Hollywood feiert Governors Awards-Gala: Die Gewinner

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 19.11.2025, 8:00 Uhr

