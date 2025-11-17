- Die Bücher zweier preisgekrönter neuseeländischer Autorinnen wurden vom wichtigsten Literaturpreis des Landes ausgeschlossen, da sie bei der Erstellung ihrer Coverdesigns künstliche Intelligenz verwendet haben.
- Vorwürfe gegen den deutschen Musiker Konstantin Wecker: Nach Recherchen der «Süddeutschen Zeitung» soll er 63-jährig eine Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt haben.
- Es ist eine Sensations-Auktion: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York bei Sotheby's für 236.4 Millionen Dollar versteigert worden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
