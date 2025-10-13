Mitbegründer der Band Kiss ist gestorben

Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot

Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen

Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen

R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben

Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?

Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester

EBU verschiebt Debatte über Israel-Teilnahme auf Dezember