- Der britische Bestseller-Autor Neil Gaiman wurde beschuldigt, die Nanny seiner Kinder mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Nun haben US-Bundesrichter die Klagen abgewiesen – sie seien nicht zuständig.
- Die Rapperin Steff la Cheffe nimmt eine Auszeit: Die Bernerin verschiebt zwei Wochen vor dem geplanten Release ihr neues Album «Stoff» sowie die dazugehörige Tour auf unbestimmte Zeit.
- Popstar Chappell Roan trennt sich von der Talentagentur Wasserman. Grund sind alte E‑Mails zwischen deren CEO Casey Wasserman und Ghislaine Maxwell, Mitschuldige im Epstein-Skandal.
Themen in diesem Liveticker
- «Nicht zuständig»: Wende im Fall Neil Gaiman
- «Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe»
- CEO in den Epstein-Files: Chappell Roan verlässt Talentagentur
- Erste Ausgabe der Art Basel Qatar mit 17'000 Besuchenden
- Neue Studie zeigt: Babys haben musikalisches Taktgefühl