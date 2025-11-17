- Vorwürfe gegen den deutschen Musiker Konstantin Wecker: Nach Recherchen der «Süddeutschen Zeitung» soll er 63-jährig eine Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt haben.
- Es ist eine Sensations-Auktion: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York bei Sotheby's für 236.4 Millionen Dollar versteigert worden.
- Bridget Jones hat jetzt eine Bronzestatue auf dem Londoner Leicester Square – 25 Jahre nach der Premiere des ersten Films. Das Denkmal reiht sich ein neben Harry Potter und Mary Poppins.
Themen in diesem Liveticker
- Schweren Vorwürfe gegen den deutschen Liedermacher
- New York: Rekordpreis für «Portrait of Elisabeth Lederer»
- Renée Zellweger enthüllt Bronzestatue von Bridget Jones
- Tiktoker hängen kurzzeitig eigenes Bild im Louvre auf
- Vom Spielzeug zur Filmfigur: Labubu kommt ins Kino
- Nach 100 Jahren: Vatikan restituiert indigene Objekte
- Hollywood feiert Governors Awards-Gala: Die Gewinner