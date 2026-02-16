- Das Zürich Openair, eine fixe Grösse im Schweizer Festivalsommer, fällt dieses Jahr aus: Das Musikfestival soll laut einer Mitteilung nach einer «kreativen Pause» erst 2027 wieder stattfinden.
- Er war einer der einer der einflussreichsten Dokumentarfilmer der Gegenwart: Frederick Wiseman. Er filmte etwa in Schulen, einem Jugendgericht und in einer psychiatrischen Einrichtung für Straftäter – und machte daraus grosse Kunst. Nun ist er 96-jährig gestorben.
- Die seltene Pokémon-Sammelkarte «Pikachu Illustrator» ist für den Rekordpreis von fast 16.5 Millionen Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus Goldin mitteilte.
