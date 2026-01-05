Louvre-Diebe haben Kaiserinnen-Krone «massiv verformt»

Goldenes Auge für «Heldin»-Regisseurin Petra Volpe

Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey stirbt mit 64 Jahren

Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker

Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»

Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»

Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben

Die Macher von «Stranger Things» kündigen einen Ableger an