- Das Foto eines echten Monet-Gemäldes wurde auf X als KI‑Werk ausgegeben – und die Community reagierte sofort. Doch: Das Bild war nicht KI‑generiert, sondern ein bewusstes Täuschungsmanöver.
- Schon seit seiner frühen Karriere tritt der US-Schauspieler unter seinem Künstlernamen Nicolas Cage auf. Cage erklärte nun, warum er diesen ab sofort auch im Ausweis trägt.
- Der ehemalige Assistent von Matthew Perry muss über drei Jahre ins Gefängnis. Dies hat ein Gericht in Los Angeles entschieden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- AI-Slop? Ein echter Monet wird auf X verrissen
- Von Nicolas Kim Coppola zu Nicolas Cage
- Ex-Assistent von Matthew Perry verurteilt
- Louvre-Juwelendiebstahl: Ein filmreifer Einbruch wird verfilmt