- Die Bündner Musikerin Corin Curschellas wird für ihren Einsatz an Schweizer Traditionen ausgezeichnet – mit einem der höchstdotierten nationalen Kulturpreise.
- Die italienische Stadt Pesaro baute eine Eisbahn um das Denkmal des verstorbenen Opernstars und Ehrenbürgers Luciano Pavarotti. Seine Witwe ist von der angeblich «begehrtesten Eisbahn Italiens» empört.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Kulturpreis für Schweizer Volksmusik-Pionierin Corin Curschellas
- Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt