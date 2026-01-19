- Ein internationales Kollektiv wird 2026 den den Schweizer Pavillon der Kunst-Biennale in Venedig (ab 9. Mai) bespielen – mit einer multimedialen Installation.
- Der Ernst von Siemens Musikpreis gilt als «Nobelpreis der Musik»: In diesem Jahr zeichnet die Stiftung den katalanischen Musiker, Gambisten und Dirigenten Jordi Savall aus – für sein Lebenswerk.
- Das «rock’n’popmuseum» in Gronau zeigt ab Juni 2026 einen originalgetreuen Nachbau von Udo Lindenbergs Hotelzimmer 570 – als «Panikzentrale» einer neuen Ausstellung.
Themen in diesem Liveticker
- Schweizer Pavillon zu Homosexualität und 1978er-«Telearena»
- Jordi Savall erhält Ernst von Siemens Musikpreis 2026
- Lindenbergs Hotelzimmer wird ausgestellt
- «Zoomania 2» erfolgreichster US-Animationsfilm aller Zeiten
- Der Meister der zwölfsaitigen Gitarre ist verstorben
- Nelio Biedermanns Bestseller «Lázár» soll verfilmt werden
- Theatermacher Valère Novarina ist tot